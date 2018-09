Pochettino: "Inter grande squadra. Lautaro un crac, arriverà lontano"

© foto di Imago/Image Sport

Un ko archiviato (quello contro il Liverpool) e una sfida che vale già molto: l'esordio in Champions League contro l'Inter a San Siro. Ne parla lo stesso tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, in alcune dichiarazioni riportate oggi da La Gazzetta dello Sport: "Non mi esaltavo dopo tre successi consecutivi e non sono depresso ora. Contro il Liverpool ci può stare di perdere, ma siamo stati in corsa fino all'ultimo. Grande squadra, grande storia e il ritorno in Champions darà sicuramente motivazioni particolari. Icardi? Conosciamo benissimo le sue qualità. Lautaro Martinez? Un crac, un ragazzo che arriverà lontano".