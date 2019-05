Pochettino, messaggi d'addio. Nonostante il rinnovo di un anno fa

© foto di Imago/Image Sport

Tra gli allenatori più in bilico del panorama europeo c'è Mauricio Pochettino. La storica finale di Champions League raggiunta col Tottenham può essere la chiusura di un cerchio, il completamento di un progetto iniziato nel 2014.

"Il mio futuro? C'è solo la finale di Champions League" ha dichiarato l'argentino. Non proprio un messaggio di amore eterno alla squadra. Eppure solo pochi giorni prima in un'intervista a Talksport aveva detto che niente è meglio degli Spurs per infrastrutture e condizioni per lavorare. Solo un anno fa aveva rinnovato fino al 2023, definendosi onorato per aver avuto fiducia a lungo termine. L'aver raggiunto il punto più alto della storia internazionale del club potrebbe avergli fatto cambiare idea.