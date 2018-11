Pochettino sorprende, Spalletti no. Eriksen assenza non pronosticabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande sorpresa fra i media locali nel momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali di Tottenham-Inter. Perché se Luciano Spalletti ha rispettato le attese, mandando in campo i suoi col 'classico' 4-2-3-1 senza sorprese negli uomini. Diverso il discorso per Mauricio Pochettino: aveva annunciato turn-over e turn-over è stato. Perché a centrocampo, nel 4-2-3-1, manca Eric Dier, metronomo e diga titolare dei suoi Spurs e della Nazionale britannica. Al suo posto Winks. Davanti, con Dele Alli e il semi-annunciato Lamela, ecco Lucas Moura. Con Eriksen e Son inizialmente in panchina. E se l'iniziale forfait di Son era in qualche modo prevedibile, la mancanza del danese nell'undici di partenza è una vera e propria novità. Certo a gara in corso Pochettino avrà armi importanti da giocarsi. Ma inizialmente l'Inter potrebbe beneficiare di queste scelte.