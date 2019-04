Pochettino verso l'infinito e oltre. In direzione opposta al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Verso l'infinito e oltre" ha dichiarato Mauricio Pochettino alla vigilia di una storica semifinale per il Tottenham. Erano 57 anni che gli Spurs non raggiungevano l'obiettivo di entrare tra le prime 4 del più importante campionato europeo. Tanto basta per accostare il nome dell'argentino, artefice dell'escalation di una squadra che per anni è stata lontano dalla Top 4 inglese, ai grandi club europei.

A marzo sembrava pronto al salto niente meno che al Real Madrid, nel periodo in cui i blancos stavano per dare il benservito a Solari. Un ingaggio importante e un mercato che avrebbe portato in dote anche qualche giocatore del suo Tottenham. È arrivato il suo "no", fedele alla causa dei londinesi. Il suo nome è tornato di moda recentemente per la panchina del Milan. In altri tempi, un punto d'arrivo per qualsiasi tecnico. Oggi un evidente passo indietro, con una squadra senza l'ossatura del Tottenham e che a differenza degli inglesi, è troppo legato ai risultati sportivi per fare valutazioni di mercato. "Ho una disperata voglia di vincere un trofeo" ha dichiarato. E tanto basta per scartare l'ipotesi rossonera, almeno nell'immediato.