PochettinoOut, Juve e no di Levy: braccio di ferro che non ha funzionato

© foto di Imago/Image Sport

Il braccio di ferro della scorsa estate tra il presidente del Tottenham Daniel Levy e Mauricio Pochettino, con il numero uno degli Spurs che non ha voluto liberare l'allenatore neanche sotto pagamento della clausola rescissoria (offerta comunque non arrivata) non ha portato i frutti sperati. Oggi il tecnico è infatti stato esonerato dopo un avvio di stagione disastroso e probabilmente lo stesso Levy si sta mangiando le mani, dopo essersi reso conto che il ciclo era ormai terminato.

La Juve - Come ci ricordiamo tutti l'argentino è stato un nome forte anche per la Juventus, per la sostituzione di Massimiliano Allegri, ma dal patron del Tottenham non è mai arrivata una vera e propria apertura all'addio e anche per questo motivo i bianconeri hanno poi puntato su Maurizio Sarri, che non è stata certo una seconda scelta ma che magari se la sarebbe dovuta vedere anche con l'ex difensore. Il braccio di ferro non ha funzionato e con cinque mesi di ritardo il ciclo del club londinese è finito del tutto.