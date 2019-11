PochettinoOut, l'argentino potrà allenare in Premier in questa stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia dell'esonero di Mauricio Pochettino da parte del Tottenham è stato come un fulmine a ciel sereno, con l'allenatore cacciato dopo un inizio di stagione non all'altezza ma comunque reduce dalla finale di Champions League dello scorso giugno, persa contro il Liverpool. E che ne sarà adesso del tecnico argentino? Difficile saperlo ma una cosa è certa: a differenza di quello che accade in Serie A in Premier League le regole sono diverse e in caso di chiamata da parte di un club della stessa Lega lo stesso Pochettino potrebbe dire di sì.