Pochi dubbi per Pioli in vista di Milan-Lille: torna Castillejo. Ibrahimovic ancora titolare

Tempo di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che non ha molti dubbi di formazione. Tornerà dal primo minuto Samu Castillejo dopo il problema muscolare, turno di riposo invece per Calhanoglu che verrà sostituito da Brahim Diaz. In difesa si rivedrà Dalot al posto dell’acciaccato Calabria, mentre in mediana dovrebbe giocare dall’inizio Sandro Tonali. Ibrahimovic ancora titolare. In porta ci sarà invece Gigio Donnarumma.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic, Ibrahimovic. All.: Pioli.