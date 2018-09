Pochi gol e due ko di fila: campanello d'allarme in casa SPAL

© foto di Federico De Luca

Da piacevole sorpresa a squadra da rivedere. Nel mondo del calcio, si sa, i giudizi cambiano spesso e soprattutto in base ai risultati. Non fa eccezione la SPAL che, appena sei giorni fa, aveva conquistato tre vittorie su quattro gare di campionato con appena una rete al passivo (la miglior difesa dei principali tornei europei fino a quel momento).

Gli elogi per la formazione di Semplici non sono stati produttivi per la rosa estense, battuta 3-0 dalla Fiorentina sabato scorso e 2-0 dal Sassuolo questa sera. Preoccupa l’attacco, poiché la squadra ferrarese ha siglato appena quattro gol e tutti nel giro di tre gare. In altrettante partite, dunque, la SPAL non è andata a segno e fa specie considerando il reparto composto da gente come Petagna e Antenucci. Non top player, ma nemmeno attaccanti da buttare. Allora servono correttivi in zona gol per non vanificare un ottimo avvio di stagione, l’obiettivo salvezza può essere tranquillamente raggiunto a patto che il reparto offensivo trovi un certo feeling con la porta avversaria.