Poco brillante ma concreta: l'Italia di Mancini conquista tre punti d'oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorride Roberto Mancini, nonostante la prestazione tutt'altro che brillante offerta dall'Italia in Armenia. Gli azzurri fanno un evidente passo indietro sul piano del gioco ma conquistano comunque un'altra vittoria e tre punti pesantissimi nella corsa a Euro2020. Una prova mediocre che il CT giustifica con la differenza di condizione rispetto alla squadra avversaria, composta perlopiù da giocatori che hanno cominciato la nuova stagione da diverse settimane e sicuramente più avanti sul piano fisico.

Vietato compiacersi - Una differenza che si è notata soprattutto nella ripresa, quando l'Italia ha sofferto Mkhitaryan e compagni nonostante la superiorità numerica; la Nazionale è sembrata a tratti incapace di far male a un avversario tutt'altro che irresistibile, troppo lenta e priva di idee. Per fortuna, Mancini ha tante soluzioni da proporre a partita in corso e ha trovato negli uomini in panchina dei fedeli alleati per portare a casa il successo: l'ingresso di Sensi e Pellegrini ha giovato a un centrocampo palesemente in affanno ed è stato determinante per il risultato finale. Adesso la Finlandia, dove l'Italia conta di chiudere il discorso qualificazione e dove Mancini spera di ritrovare quegli automatismi che avevano impressionato nelle scorse uscite, sperando che la lezione sia servita e che i suoi ragazzi siano più in palla. Nessuna preoccupazione, anzi, solo tanta fiducia in vista dei prossimi impegni: l'importante è non sedersi sugli allori e continuare a lavorare duro. L'obiettivo dichiarato è vincere e convincere.