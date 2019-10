Poco e niente al Grande Torino: 0-0 tra i granata e il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

0-0 tra Torino e Napoli nella penultima gara della settima giornata di Serie A. Una partita non certo bella tra due squadre che non hanno creato molto per tutto l'arco della gara.

PRIMO TEMPO - Poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco, con le due squadre che si sono studiate senza creare molto. Un paio di opportunità per il Napoli nella parte centrale e una per il Torino all'ultimo minuto, con Meret che è stato bravo a dire no ad Ansaldi. Tre i cartellini gialli distribuiti da Doveri, a Luperto e Lozano per gli azzurri e a Lukic per i granata.

AVVIO RIPRESA A RITMI BASSI - Secondo tempo che si è aperto sulla falsa riga del primo, con il Torino e il Napoli che non hanno creato molto, inducendo in questo modo i due tecnici a cambiare qualcosa: fuori Lozano e Insigne nel Napoli, con Callejon e Llorente che hanno preso il loro posto, e sostituzione Baselli-Meite per Walter Mazzarri.

OCCASIONI PER LLORENTE - Primo sussulto del secondo tempo al settantesimo e opportunità per il Napoli. Splendido cross dalla destra di Di Lorenzo che ha trovato Fernando Llorente all'interno dell'area di rigore ma lo spagnolo non è riuscito a battere Sirigu fallendo un'occasione importante di testa. Pochi minuti più tardi doppia chance per il Torino: tiro di Ansaldi da ottima posizione deviata da Luperto in calcio d'angolo e colpo di testa alto di Izzo sul successivo corner. All'83' altro cambio per il Torino, con Ola Aina che ha preso il posto di Lukic mettendosi sulla corsia mancina e con il conseguente accentramento di Ansaldi. Tre minuti più tardi altra occasione per Llorente su cross di Callejon ma il suo colpo di testa non ha impensierito Sirigu.

FINALE A RILENTO - Neanche la stanchezza dei giocatori in campo ha fatto sì che la partita potesse sbloccarsi. Nei minuti finali nessuna occasione per le due squadre che tornano a casa con un punto a testa che certamente non serve alla squadra di Carlo Ancelotti per accorciare sulle prime posizioni della classifica.