Poco spettacolo, zero tiri in porta. Atalanta-Torino a reti bianche al 45'

Poco divertimento nei primi 45 minuti all'Azzurri d'Italia fra Atalanta e Torino. Un dato è fin qui indicativo: zero tiri nello specchio della porta. Leggero predominio territoriale dei nerazzurri che ci provano anche nei primi minuti di mettere paura a Sirigu prima col Papu Gomez, poi con Rigoni: in entrambe le circostanze i due giocatori hanno spedito le loro conclusioni di poco a lato. E questo nei primi 9 minuti. Il Torino nel frattempo ha modo di prendere le misure e avrebbe anche una buona occasione con Belotti, anch'egli però non centra la porta. La punta dei granata soffre di solitudine: Parigini è generoso ma poco incisivo e il centrocampo troppo abbottonato, con un Meite che non lesina qualche intervento deciso, al punto da rimediare un cartellino giallo e rischiare di prenderne anche un altro. Nota positiva fin qui Djidji alla prima in Serie A e Ola Aina che si sta integrando molto bene nei meccanismi del calcio italiano. Secondo tempo che necessita di un cambio di marcia da entrambe le parti. In questo caso possono essere decisive le sostituzioni.