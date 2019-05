C'era anche Paul Pogba alla festa di addio al calcio di Andrea Barzagli. Il centrocampista del Manchester United, che potrebbe tornare a Torino questa estate, ha trascorso la notte nel capoluogo piemontese per omaggiare il difensore toscano reduce dall'ottavo Scudetto di fila con la casacca bianconera: "Grande uomo e grande calciatore. E ora? Sicuramente sarai top qualunque cosa farai. Sei un esempio per tutti i calciatori", ha scritto Pogba sul suo profilo 'Instagram'. In basso la foto che lo immortala nel luogo della festa.