Pogba apre all'addio: "Ora sono al Man United ma domani chissà"

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United al centro dell'interesse di squadre come Juventus e Barcellona, ha parlato del proprio futuro: "Barcellona? Quest'estate ci sono state molte chiacchiere intorno al mio nome e sulle possibili destinazioni, ma restano solo voci. Sono del Manchester United, ho un contratto con questo club. Il mio futuro per ora è coi Red Devils, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà. Vediamo. Mourinho? Abbiamo una relazione tra giocatore e allenatore. Niente di più niente di meno. Posso dire soltanto che non mi interessa chi sia l'allenatore: qualsiasi cosa succederà io darò sempre il massimo per il Manchester United".