Pogba aspetta la Juventus: senza rinnovo con lo United, si aprono nuovi scenari per il 2021

La Juventus non smette di pensare a Paul Pogba ed il centrocampista francese non smette di pensare alla Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il trasferimento in questa sessione di mercato è impossibile, visto che il Manchester United continua a chiedere oltre 100 milioni di euro. Discorso diverso la prossima estate quando, se non arriverà il rinnovo con i Red Devils, Pogba avrà un solo anno di contratto. Se così sarà, il Manchester United sarà costretto ad abbassare drasticamente le pretese economiche (difficilmente potrebbero chiedere più di 40 milioni) e la Juventus potrebbe offrire al giocatore un ingaggio spalmato in più anni approfittando del decreto crescita e dei benefici fiscali che renderebbero la cifra meno pesante al lordo.