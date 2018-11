Pogba: "CR7-Juve? Per lui fare gol è come bere un bicchiere d'acqua"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus parlando anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: "Quando ho visto il suo arrivo, ho pensato bene per la Juve. Giocare con un grande giocatore come Ronaldo, Messi o Neymar è sempre un piacere. Lui è un giocatore della Juventus. E' una grandissima cosa avere in squadra un giocatore che fa gol con la semplicità di bere un bicchier d'acqua".