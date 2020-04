Pogba-Dybala piace solo agli inglesi. La Juve pensa ad altre contropartite

E' noto a tutti come il principale obiettivo di mercato per il centrocampo della Juventus in vista del prossimo campionato sia Paul Pogba, il francese che ha lasciato i bianconeri per andare al Manchester United e che adesso è pronto per ripartire lasciando la Premier. I Red Devils sarebbero pronti a fare uno scambio immediato inserendo il solito Paulo Dybala nell'accordo, ma vista la reticenza bianconera, potrebbe essere più facile trattare inserendo Ramsey e Adrien Rabiot. Inoltre ci sono i nomi di Douglas Costa e Pjanic o anche Alex Sandro nella lista di nomi che potrebbero interessare, ma in caso di inserimento cash da parte di Real Madrid o PSG, la Juventus rischierebbe di perdere ogni appeal agli occhi del club inglese. A riportarlo è Tuttosport.