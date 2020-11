Pogba è in difficoltà? Arriva l'invito social di Marchisio: "Vieni alla Juventus e tornerai felice"

Claudio Marchisio "richiama" Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, che ieri ha raccontato di vivere il momento più difficile della sua carriera per aver perso il posto da titolare nel Manchester United, ha twittato la frase "testa alta, sguardo avanti". Fra i commenti c'è quello del suo ex compagno di squadra nella Juventus: "Per favore Pogba, vieni alla Juventus. Sarai di nuovo felice e lo sarei anch'io", scrive Marchisio. Pogba ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016 giocando con Marchisio per tutte e quattro le stagioni vissute a Torino.