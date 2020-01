Pogba e Kulusevski nel motore: la Juve 20-21 secondo Tuttosport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'acquisto di Dejan Kulusevski già assicurato e quello di Paul Pogba sempre nei piani, la Juventus 2020-21 comincia a prendere già forma: e aggiungere nel motore cavalli del calibro del 2000 svedese e del campione del mondo del Manchester United, cambierebbero volto al centrocampo di Sarri. Tuttosport ipotizza uno schieramento a tre più il trequartista, che sarebbe proprio Kulusevski, mentre in mezzo spazio a Pjanic in regia, a Bentancur come mezzala destra e Pogba sull'altro versante. Una linea intermedia che non avrebbe eguali in Italia, ma pochi concorrenti anche a livello mondiale.

In attacco, sempre secondo il quotidiano torinese, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, pronti ad essere innascati dallo svedese, che garantirebbe anche quella dose di copertura che impedisce a Sarri di puntare forte sul tridente "pesante". In difesa invece, con Cuadrago e Alex Sandro sulle corsie laterali, sarebbero ancora De Ligt e Bonucci i titolari come centrali, naturalmente davanti a Szczesny.