© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le grandi manovre per il centrocampo di Sarri portano sempre allo stesso nome: Paul Pogba. Il Corriere dello Sport di oggi ipotizza che il francese abbia "accentuato" il suo nuovo infortunio per facilitare il ritorno alla Juventus, che non lo ha mai dimenticato e che lo rivorrebbe al centro della propria manovra. Non è un mistero che la luna di miele coi Red Devils sia finita da un pezzo e lo stesso giocatore spinge per un addio, tramite il suo procuratore e non solo, al punto da sfruttare il problema ad una caviglia che ha portato Solkajer a paventare un intervento per il francese in tempi piuttosto brevi.