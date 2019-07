Pogba e Neymar allo scoperto. Che il tormentone abbia inizio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le grandi pedine che escono allo scoperto. I campioni che vogliono cambiare casacca e lo vogliono fare in fretta, pur consapevole che un eventuale trasferimento non sarà né scontato né rapido.

"Vuole lasciare Manchester e lo sanno tutti, dal manager al proprietario". Ieri Mino Raiola, se a qualcuno fosse sfuggita l'intervista rilasciata in Giappone da Paul Pogba, è tornato sul tema. Ha rincarato la dose e al Times ha ribadito che il campione del Mondo francese vuole lasciare lo United. Un messaggio per mettere ulteriore pressione sulle spalle dei vertici dei red devils, un assist per il Real Madrid che in questo momento è in netto vantaggio nella corsa alla mezzala classe '93. C'è la Juventus, certo, ma c'è soprattutto Zidane che volentieri sacrificherebbe l'esubero (e che esubero...) Gareth Bale sull'altare di Pogba.

Ieri è uscito allo scoperto anche Josep Bartomeu, presidente del Barcellona: "Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain, ma il PSG non vuole lasciarlo andare". Un'uscita non da poco, perché non è da tutti i giorni sentire il presidente del Barça parlare in questa maniera della volontà di un giocatore che non è sotto contratto col Barcellona ma che in Catalogna vorrebbe tornare. Si discute di soldi, della possibilità di inserire nella trattativa Philippe Coutinho, ma si parte dalla certezza che il 10 brasiliano in Ligue 1 non vuole restare e vorrebbe tornare ad abbracciare Messi e Suarez per ricomporre quella MSN sciolta troppo frettolosamente, per ambizioni personali forse troppo ambiziose.

Adesso c'è da aspettare, da trattare. Perché i trasferimenti di Pogba e Neymar non sono operazioni che si chiudono e concludono in un batter ciglio. Si parte da una certezza: proveranno ad andar via, a tutti i costi. Le dichiarazioni di ieri che non lasciano spazio a interpretazioni diverse.