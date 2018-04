Pogba finalmente si prende lo United e rovina la festa a Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

"Blue hair, red hero", recita il tweet celebrativo del Manchester United. Tradotto: "Capelli blu ma eroe rosso". E non può fare altro che celebrare Paul Pogba, oggi lo United. Sotto 2-0 a fine primo tempo nel derby di Manchester City, il centrocampista francese finalmente si è preso la squadra sulle spalle realizzando una doppietta in due minuti e trascinando i Red Devils ad una rimonta che rimarrà nella storia. Proprio nella settimana in cui le continue voci sul rapporto con Mourinho continuando a disturbare le sue giornate e Pep Guardiola ha rivelato che Raiola lo aveva offerto al City nel mercato di gennaio. Una risposta perfetta quella di Pogba che fino ad ora non era mai riuscito ad essere così decisivo in maglia rossa, una risposta da Red Devils nel giorno in cui il City poteva festeggiare il titolo in faccia ai cugini. Ma Pogba non ci stava e ha rovinato la festa, a tutti.