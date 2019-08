Pogba, futuro ancora da scrivere: il Real offre poco, la Juve deve vendere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato di Premier League chiude i battenti, il futuro di Paul Pogba non è ancora scritto. Lo racconta Tuttosport, secondo cui, nonostante il Manchester United non abbia acquistato un sostituto (discorso valido fin qui anche per la cessione di Lukaku), le pretendenti al Polpo francese non mollano il colpo. E l'intenzione del giocatore resta quella di cambiare aria.

Zidane lo vuole al Real Madrid. Tra Pogba e Neymar, Zizou sceglierebbe senza dubbi il suo connazionale. Però deve "assistere" all'offensiva per il brasiliano del PSG, pallino mediatico e non solo di Florentino Perez. Il Real, comunque, su Pogba si muove: prima offerta ben lontana dai 150 milioni tuttora richiesti dai Red Devils, per avviare la trattativa. La Juventus? I bianconeri ci sono, sarebbero la destinazione preferita dello stesso Pogba. Gli affari con lo United (Mandzukic e Matuidi, oltre a Lukaku-Dybala) non sono però andati in porto è questo è un primo dato da considerare. Il secondo è quello relativo alle cessioni: la Juve ha ancora da mettere a profitto quel tesoretto che renderebbe possibile un nuovo maxi-investimento dopo quello fatto per De Ligt. E solo allora, forse, potrà tentare il colpacccio Pogba.