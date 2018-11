Pogba gela la Juve: "Sono tornato a casa. Ero solo andato in vacanza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sono tornato a casa". E doccia fredda per i tifosi della Juventus. Paul Pogba ha parlato ai microfoni di Inside United, magazine ufficiale del Manchester United. E, per quanto ovviamente si tratti di una pubblicazione "di parte" e di dichiarazioni non raccolte nella stretta attualità (ma comunque nell'ultimo mese), le sue parole non fanno certo presagire un ritorno in bianconero: "Quando sono tornato allo United, ho provato la miglior sensazione di sempre. Sono tornato a casa, ho sempre sognato di giocare con la maglia dello United. Niente è cambiato, a parte forse il fatto la squadra e l'allenatore, ma il club è sempre stato lo stesso. Sono solo tornato a casa, è stato come se non fossi mai partito. Sono solo andato in vacanza. È stato davvero bello tornare a casa".