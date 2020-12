Pogba intervista Kean: "Triste quando a Cagliari fui insultato per il colore della pelle"

Alcuni dei nomi più importanti del calcio, presente e passato, dibattono sul razzismo. E' questo il contenuto di 'Outraged', il documentario prodotto dalla UEFA per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. Con un intervistatore, tra gli altri, d'eccezione: Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha chiacchierato con Moise Kean, attaccante italiano di colore, su questo tema.

Pogba: "Come ti sentivi quando succedevano episodi razzisti in Italia alla Juve?"

Kean: "Non l'ho presa in modo felice, ero triste. E' brutto in un campo da calcio essere insultati per il colore della pelle. Era una partita fuori casa contro il Cagliari e sentivamo gli 'Ooo, Ooo, Ooo', che in Italia vuol dire 'Scimmia'. Mi sono detto che avrei dovuto fare qualcosa in quella partita. Arriva un cross di Bentancur e faccio gol. Sono andato sotto la Curva del Cagliari e ho aperto le braccia, come a dire 'Io sono così, sono nero e sono quello che sono'".

Pogba: "Hai ricevuto insulti anche sui social?"

Kean: "Sì, assolutamente. 'Scimmia', 'Non esiste un nero italiano', 'Non fai parte di questo Paese'. Invece io sono nato in Italia, mi sento Moise, un ragazzo di colore che non è diverso dagli altri".