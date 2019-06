Pogba-Juve, si può. Ma sarà un'altra telenovela. Intanto c'è Rabiot

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finale, Maurizio Sarri e titoli di coda, giovedì in conferenza stampa la presentazione ufficiale: la telenovela allenatore, in casa Juventus, si è conclusa con l’arrivo del tecnico toscano. Niente appoggio Adidas né Maserati, nessuna auto a noleggio, soprattutto niente Guardiola. Ora è il turno di Paul Pogba.

Il ritorno del francese è un sogno molto più concreto. Perché da campione del mondo in carica (e forse miglior giocatore della rassegna vinta dalla Francia di Zidane) non giocherebbe la Champions League col Manchester United, e perché i tifosi dei Red Devils non sono rimasti troppo convinti del ritorno del Polpo.

C’è da sgomitare. Perché la concorrenza del Real Madrid, e segnatamente di ZInedine Zidane, si fa sentire. Pogba, però, preferirebbe il ritorno nella sua seconda (o terza) casa, Torino, all’avventura in merengues. Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare di un ingaggio pesante, ma alleggerito dal Decreto Crescita; di una richiesta da 150 milioni di euro e oltre, che la Juve dovrà limare. Magari con l’aiuto di Douglas Costa. Sarà lungo e complicato, sarà una telenovela, appunto.

Intanto c’è Rabiot. Il centrocampista uscito dal PSG è vicino, vicinissimo. Il Barcellona ha puntato forte su Frenkie De Jong, la Vecchia Signora piazza l’ennesimo colpo a parametro zero. Fin qui, non ne ha sbagliato nessuno. È un nome in una lista da sei, assicurano da casa Juventus. Da cui potrebbe arrivare un’altra ciliegina, con Khedira in uscita e Matuidi chissà. Un francese tira l’altro?