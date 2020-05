Pogba-Juventus, molto dipende anche dallo United e dall'opzione di rinnovo fino al 2022

Ultime da Sky Sport sul futuro di Paul Pogba. Un affare che, al momento, per la Juventus e non solo presenta cosi notevoli. Molto dipenderà dal Manchester United e dalla sua intenzione di esercitare o meno l'opzione per il rinnovo del contratto del francese fino al 2022, oltre alla volontà dello stesso centrocampista di spingere per lasciare i Red Devils. A prescindere, comunque, per la Juventus non sarà facile impostare una trattativa del genere se è vero che - come ha detto il ds Paratici - la Juve è intenzionata ad operare soprattutto con gli scambi di giocatori