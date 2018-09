Pogba-Manchester United: bye bye. La Juve deve anticipare il Barça

Fiorentina, Della Valle: "Vittoria non scontata, la strada è quella giusta"

Juventus, l'obiettivo Dembele verso il trasferimento in Cina

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 settembre

Juve, esodo nazionali per 14 bianconeri: tutti gli impegni in agenda

Roma, ricerca del capro espiatorio: Olsen è il migliore in campo

Il punto sulla Bundesliga: si fermano tutti, non il Bayern. Sorpresa Wolfsburg

Il punto sulla Ligue 1 - Il derby del sud al Marsiglia, PSG in fuga

Ventura: "Ho una voglia feroce di tornare in panchina. Tiferò per Mancini"

SPAL, Valdifiori: "Puniti da un episodio. Dispiace non aver preso punti"

Defrel esulta: "In pochi credevano in noi: questa è la vera Sampdoria"

Juventus pronta a sbaragliare la concorrenza per Paul Pogba. Il francese, riporta Tuttosport e anche la stampa inglese, avrebbe comunicato al Manchester United che lascerà il club, possibilmente a gennaio considerato il pessimo rapporto col tecnico José Mourinho. I bianconeri sarebbero la prima scelta, ma anche il Barcellona è in corsa.

