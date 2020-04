Pogba: "Mia madre nel 2012 mi diceva che sarei tornato nel Manchester United"

Intervistato dai canali ufficiali del Manchester United, il centrocampista Paul Pogba ha svelato un curioso aneddoto relativo al momento in cui lasciò i Red Devils per approdare alla Juventus, nel 2012, in cerca dello spazio sempre negatogli fino a quel momento. Il francese racconta quanto gli diceva sua madre: "Mi ripeteva sempre di non preoccuparmi, che sarei tornato a Manchester dovunque fossi andato. Alla fine è successo davvero, e quando sono tornato ero davvero felice, perché sento di aver iniziato qualcosa qui, ma non l'ho mai concluso. Sono rientrato allo United da giocatore affermato, non più come un prospetto giovanile".