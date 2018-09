© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Rai Sport, il noto agente Mino Raiola avrebbe proposto nuovamente Paul Pogba alla Juventus, con i bianconeri che non hanno chiuso le porte a una possibile operazione invernale. Tutto cambierebbe però, nel caso in cui Zinedine Zidane dovesse approdare sulla panchina del Manchester United al posto di José Mourinho. A quel punto, il francese, potrebbe decidere di restare tra i Red Devils, sotto la guida di una figura come Zizou che ha fatto la storia del calcio transalpino e della Champions League.