Pogba racconta il razzismo subito in Fiorentina-Juve: "Dargli la maglia la mia risposta migliore"

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha ricordato un brutto episodio di razzismo subito in Italia, a Firenze, quando giocava con la Juventus: "Chi è bianco forse può capire, ma non può calarsi nei panni di noi ragazzi di colore. Io ho subito razzismo e - le parole dell'ex Juventus per il documentario UEFA 'Outranged' - è stata una cosa che mi ha sorpreso quand'ero all'estero. Stavo giocando con la maglia della Juventus sul campo della Fiorentina e c'era un bambino che urlava e mi insultava insieme a suo padre. Ero scioccato, pensavo: ma come può fare una cosa del genere insieme a suo figlio? Tolsi la maglia e la diedi a loro due, così mi avrebbero applaudito. Ho pensato che fosse la sola e la miglior risposta che potessi dare. Il bambino ne fu felice".