Pogba: "Rapporto con Mourinho? Chi schierare lo decide l'allenatore"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus parlando anche del rapporto con Mourinho: "E' un normale rapporto, come tutti quelli tra giocatore e allenatore. Lui è il boss... lui decide e faccio il mio ruolo. Sono ancora qui che gioco, siamo tutti felici di giocare ovviamente. Chi schierare lo decide l'allenatore, così come chi è il capitano. Questo per me non cambia nulla, io cerco di giocare, di dare il meglio per la squadra e per il club. Queste polemiche non mi toccano minimamente".