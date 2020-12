Pogba resterà allo United? Solskjaer: "Vuole vincere, dipende da noi. Vedremo in futuro"

In un'intervista rilasciata a ESPN, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, legando una sua permanenza alle ambizioni del Manchester United: "Ci chiedono di vincere trofei, e più vinci trofei, più ci saranno calciatori che vorranno giocare per noi. Gli standard sono alti: è una richiesta per i giocatori; è una sfida per i giocatori e noi vogliamo che migliorino sempre di più. Paul è qui da un po' e ovviamente vuole vincere trofei. Ha un atteggiamento molto, molto buono, ama il calcio ed è ambizioso. Vuole avere successo come la maggior parte dei ragazzi che compongono la rosa. Non siamo tutti uguali, ma direi che questa squadra mi ha colpito per il suo atteggiamento, lo spirito e il modo in cui svolge il lavoro quotidiano. Sta a noi vincere i trofei, poi vediamo chi farà parte della squadra in futuro".