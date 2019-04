Pogba rifiuta la tournée in Cina con lo United, dietro ci sono Juve e Real

© foto di Imago/Image Sport

Nuove indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba, sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista dello United, secondo quanto riporta La Sexta, avrebbe dichiarato al club di non voler richiedere i documenti necessari per recarsi in Cina coi Red Devils nella tournée prevista la prossima estate. Un no secco, determinato dalla grande voglia del francese di misurarsi con una nuova avventura. Tra il ritorno alla Juventus e il trasferimento al Real Madrid del suo estimatore Zidane.