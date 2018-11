Pogba: "Ritorno alla Juve? In futuro non si sa mai cosa può succedere"

Fonte: tuttojuve.com

Intervistato da Sky, Paul Pogba ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Manchester United. Con uno sguardo al futuro: "Per me è bellissimo tornare in questo stadio dove ho iniziato e dove ho vinto tanti scudetti e tante coppe, mi vengono in mente tanti bei ricordi e tante belle cose, ma adesso sono al Manchester United, sono molto felice e sono qui per vincere, spero che i tifosi possano vedere una bella partita. Al momento sono qui al Manchester, ho fatto anni bellissimi alla Juve, ma ho il contratto con lo United, sto bene, gioco e spero di vincere con questa maglia, poi in futuro non si sa mai cosa può succedere".