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La Giovane Italia
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Pogba: "Ritorno alla Juve? Non si sa. Stasera mi sono emozionato"

08.11.2018 00:18 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 3472 volte
© foto di www.imagephotoagency.it

"Ritorno alla Juve? Non si sa". Sorride Paul Pogba al microfono di Rai Sport dopo aver vinto col Manchester United a Torino contro la Juventus. Il centrocampista francese ha poi parlato della partita.

Rivincita? "Tornare qui era già bellissimo, mi ha fatto uno strano effetto andare nello spogliatoio ospite. Ero abituato ad entrare in quello della Juve. I tifosi? Mi sono emozionato, mi mancavano loro e il calcio italiano. E' stato bellissimo tornare su questo campo, dove ho iniziato e dove ho vinto grandi trofei".

Come possiamo sintentizzare la rimonta dello United? "In 90' può accadere di tutto, sono i dettagli a fare la differenza. Nel finale abbiamo segnato su palla inattiva, la Juve ha fatto bene e sbagliato tanto. A noi è andata bene così".

Cosa ti hanno detto i vecchi compagni? "E' stato bello tornare qui e vedermi giocare, ci siamo fatti gli auguri per il futuro".

Tornerà alla Juventus allora? "Si vedrà, per il momento sono al Manchester United. Se ne parla tanto, sono contento di giocare per lo United".
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