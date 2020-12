Pogba rompe il silenzio: "Le chiacchiere non contano, il futuro è lontano. Conta il presente"

Paul Pogba rompe il silenzio sul suo futuro. Dopo le dichiarazioni di Mino Raiola sul possibile addio al Manchester United, le indiscrezioni della Bild su una rottura tra il centrocampista e il suo agente, e il tweet dello stesso Raiola contro il giornale tedesco (peraltro taggando lo stesso Pogba), è l’ex Juventus a scrivere via Instagram. Lo fa con un messaggio che lascia adito a diverse interpretazioni perché, oltre a ribadire l’impegno per i Red Devils, non chiude a un eventuale addio ma si scaglia anche contro le chiacchiere sul suo futuro: “Ho sempre lottato e lotterò sempre per il Manchester United, per i miei compagni e per i tifosi. I bla bla non sono importanti. Il futuro è lontano, quello che conta è oggi e io sono impegnato al 1000%. Sempre forti insieme: tutto è stato chiaro nel rapporto tra me e il club e questo non cambierà mai. Quando non sai cosa sta succedendo all’interno non parlare. Dì la verità o rimani zitto”.