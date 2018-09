Pogba sempre più lontano dal Man United: altri contatti con la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Tra Paul Pogba e José Mourinho è calato il gelo e a breve il centrocampista francese potrebbe fare le valigie. Chissà, magari già a gennaio. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sta continuando a monitorare la situazione legata al mediano transalpino, la cui voglia d'andar via dal Manchester United s'intensifica sempre più ogni giorno che passa. Alla Continassa sotto traccia si lavora sempre per riportare a Torino l'ex bianconero, tramite contatti con l'entourage. Il distacco è solo apparente, in realtà la Juventus sta prendendo appunti. E un tentativo lo farà.