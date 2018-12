© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Paul Pogba, sogno di mercato non troppo nascosto della Juventus. Il francese, dall'arrivo di Solskjaer, è tornato a livelli di eccellenza e nelle ultime due gare di campionato ha messo a referto due gol e due assist. Lo United, dopo l'addio di Mourinho, mai e poi mai vorrebbe privarsene, ma a fine stagione dovranno essere fatte delle valutazioni. Soprattutto perché, salvo suicidi imprevedibili di Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester City, i Red Devils non riusciranno a centrare la qualificazione in Champions, fatto che aggraverebbe ulteriormente il rosso di bilancio del club britannico. Per questo in estate si dovrà valutare anche la posizione di Pogba, la cui eventuale cessione potrebbe dare una grossa mano dal punto di vista economico. E la Juventus, in quel caso, si farebbe trovare pronta.