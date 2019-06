Pogba tra Real Madrid e Juve: vuole andar via e dovrà dirlo al Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra dieci giorni Paul Pogba dovrebbe rientrare a Manchester e soltanto in quel momento si avrà maggiore chiarezza sul suo futuro. Secondo Marca, il francese ha espresso il suo desiderio di andar via e quando rientrerà alla base, per far sì che il club inglese si convinca a darlo via, dovrà dirlo in faccia ai suoi dirigenti, magari anche attraverso il suo agente Mino Raiola.

Prima risposta. Sul giocatore ci sono Real Madrid e Juventus, due destinazioni gradite in egual modo dall'ex bianconero, ma la prima risposta dei Red Devils è stata negativa.