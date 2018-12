© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La telenovela Paul Pogba non è finita, spiega oggi Tuttosport. Il giocatore è stato multato per 'l'esultanza' social dopo l'esonero di José Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer proverà a renderlo nuovamente centrale nella squadra ma l'addio è sempre possibile e dietro l'angolo. Juventus e Barcellona restano in attesa, Pogba non ha tolto dal tavolo di discussione con il Manchester United la richeista d'addio.