Pogba via dallo United "ma solo in estate". Rivedi tutte le parole di Raiola sul francese

E' Mino Raiola uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. Al noto procuratore va il premio Best European player’s agent: “Fa piacere, vuol dire che qualcosa di buono facciamo. Sono orgoglioso dei miei giocatori”. Su Pogba: “Avrà sicuramente un bel futuro, non leggo il futuro ma il presente. In Inghilterra sono molto sensibili quando si parlo di Pogba purtroppo. Io ho espresso il mio parere, credo sia chiaro quello che ho detto. Parlavo dell’estate, difficilmente i grandi giocatori si muovono a gennaio. Vediamo cosa succede in estate”