Poker alla mezz'ora, altro assist di Gosens e Zapata insacca di testa: 4-1 Atalanta

L'Atalanta non si ferma contro il Brescia. Alla mezz'ora Malinovskyi allarga per l'accorrente Gosens che stoppa con il sinistro e disegna la parabola per Zapata che, di testa in tuffo, insacca il 4-1 sul Brescia.