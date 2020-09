Poker Bologna, il Parma non c'è. Derby della Via Emilia a Mihajlovic, con un superSoriano

Primi tre punti dell'anno per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che surclassa il collega Liverani e inguaia il Parma, fermo a zero punti dopo due gare di questo campionato: per i ducali, privi di Cornelius, Inglese e Kurtic, tanto da lavorare in vista dell'imminente chiusura del mercato. Prova di spessore per i padroni di casa, ispirati dalla miglior versione possibile di Roberto Soriano, in grado di mettere a nudo tutte le incertezze di una squadra ancora confusa tra il passaggio da D'Aversa al nuovo modo di giocare.

Inizio turbo del Parma, che nei primi quattro minuti va due volte a tu per tu con Skorupski grazie ad una iniziativa personale di Gervinho, sul quale salva Tomiyasu in spaccata disperata e poi con un'azione corale iniziata dallo stesso ivoriano, rifinita da Karamoh e conclusa con poca decisione da Brugman, che si fa intercettare la conclusione dal portiere polacco. Al contrario, il Bologna passa al primo vero tiro in porta: angolo da sinistra battuto teso, torre di Danilo e inserimento vincente sul secondo palo di Soriano, che firma il primo gol stagionale rossoblù. Al trentesimo, ecco il secondo: palla recuperata alta dalla squadra di Mihajlovic, l'italotedesco si accentra dopo un rimpallo su Hernani e prova il destro a girare, che gode anche di una deviazione di Bruno Alves, diventando imparabile per Sepe. Il Parma tenta di alzare il baricentro ma sbaglia tanto dal punto di vista tecnico, così è ancora il Bologna a rendersi pericoloso sui tanti spazi concessi dalla lenta retroguardia ospite. Si va al riposo sul doppio, meritato, vantaggio per i rossoblù.

Gara che segue lo stesso canovaccio tattico anche nella ripresa, col Parma che tenta con fatica di avvicinarsi alla porta avversaria e il Bologna che fa male alla prima occasione costruita: difesa distratta dei ducali, che lascia Soriano creare gioco senza opposizioni, il 21 vede benissimo l'inserimento di Skov Olsen che realizza di prima intenzione il tris. La reazione del Parma non è particolarmente volitiva, ma una disattenzione della difesa di casa rimette i ducali in partita: Skorupski rilancia male favorendo l'immediata controffensiva degli ospiti, Brugman vede Hernani solissimo al limite dell'area e lo serve. Stop e girata immediata del brasiliano, che realizza il suo primo gol in Serie A e il primo stagionale dei ducali. C'è tempo anche per un altro gol, ancora una volta dei rossoblù: palla persa davanti all'area di rigore e immediato passaggio per Palacio, che fredda Sepe sotto la traversa.