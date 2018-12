Poker dedicato a Vialli. La Samp riparte, Bologna demolito: 4-1 a Marassi

Torna a vincere la Sampdoria e lo fa in modo netto, contro un Bologna troppo arrendevole e poco concentrato. Il 4-1 finale spiega bene la differenza tra le due squadre e mette nei guai Pippo Inzaghi, a cui forse verrà concessa un'ultima occasione nella sfida-salvezza contro l'Empoli.

CHANCE PER VIEIRA, FALCINELLI COL ROPERO - Ronaldo Vieira in campo dal 1' è la sorpresa di Giampaolo, che conferma la coppia centrale Tonelli-Andersen e schiera Ramirez alle spalle di Caprari e Quagliarella. Sei partite senza successi per i blucerchiati, ma dall'altra parte i risultati non sorridono nemmeno a Pippo Inzaghi, che rischia grosso in caso di sconfitta. L'ex allenatore di Milan e Venezia si affida alla coppia d'attacco formata da Falcinelli e Santander e al consueto 3-5-2.

BOTTA E RISPOSTA - Si lotta fin dai primi minuti, con il Bologna che sembra subito molto determinato. Ma a passare in vantaggio è la squadra di casa, grazie al primo gol stagionale di Dennis Praet, fresco di rinnovo. Il centrocampista belga sfrutta un buon lavoro in pressione di Ramirez e l'assist al bacio di Caprari. Cinque minuti più tardi il Bologna trova il pareggio grazie all'ex Poli, che chiude di tacco una bella azione costruita sull'asse Mattiello-Svanberg.

DIFESA FELSINEA DA RIVEDERE - I rossoblù, però, sono già entrati in clima natalizio e la difesa è in vena di regali. Pulgar perde una rovinosa palla sulla propria trequarti sul pressing di Ramirez, Quagliarella ringrazia e di classe deposita in rete. Al 41' arriva il tris blucerchiato: Caprari vede una voragine al centro della retroguardia ospite e imbecca Ramirez, il cui tocco morbido batte Skorupski in uscita.

LA SAMP ABBASSA I RITMI - Nella ripresa la Samp lascia il predominio territoriale alla squadra di Inzaghi, che prova a cambiare le sorti del match inserendo Palacio e Orsolini al posto di Falcinelli e Calabresi. L'occasione capita sul sinistro di Krejci, che però svirgola malamente su una splendida torre di Santander.

QUAGLIARELLA NON PERDONA - Dall'altra parte c'è chi non perdona: Fabio Quagliarella sfrutta un bel movimento di Linetty, scappa a Krejci e appoggia in fondo al sacco. Sono 134 le reti in Serie A per lui, una in più di Roberto Pruzzo. Gli ultimi venti minuti sono pura accademia per i ragazzi di Giampaoli, finisce con i cori di Marassi dedicati a Gianluca Vialli.