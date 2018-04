Poker del Crotone, Sassuolo ko: squali a +3 sul Chievo

© foto di Federico De Luca

Successo importantissimo in chiave salvezza del Crotone, che rifila quattro reti al Sassuolo. Gara praticamente chiusa nel primo tempo, con la doppietta di Trotta e la rete di Simy. Nel finale di primo tempo il Sassuolo prova a riaprire i giochi grazie al rigore trasformato da Berardi, ma a pochi secondi dal triplice fischio Simy cala il poker e chiude definitivamente i conti. Il Crotone fa un bel balzo in avanti in classifica e si porta a +3 sul Chievo: e fra sette giorni ci sarà proprio lo scontro diretto al Bentegodi fra Chievo e Crotone.