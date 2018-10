Poker Eintracht sulla Lazio: Da Costa firma la doppietta in pieno recupero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Eintracht cala il poker sulla Lazio. È ancora Da Costa a trafiggere Proto da due passi, sfruttando un bel cross dalla sinistra di Tawatha. In pieno recupero la Lazio affonda definitivamente a Francoforte: un 4-1 durissimo da digerire per la squadra di Simone Inzaghi, rimasta addirittura in 9 nella ripresa per l'espulsione di Correa, dopo quella di Basta al termine del primo tempo.