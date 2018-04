Poker Italia: per la prima volta 4 Nazionali alla fase finale degli Europei

© foto di Luigi Gasia

Dietro il disastro della nazionale maggiore maschile, fuori dalla Coppa del Mondo dopo 60 anni, c'è un movimento che cresce, lotta e centra gli obiettivi fissati. Con la qualificazione di ieri alla fase finale dell'Europeo di categoria (18-30 giugno in Svizzera) l'Under 19 femminile ha infatti completato un poker che mai si era raggiunto nella storia della FIGC. La squadra del tecnico Enrico Sbardella si aggiunge così all'Under 17 femminile, all'Under 19 e all'Under 17 maschile tutte pronte fra maggio e luglio a giocarci il titolo continentale e risollevare, almeno parzialmente, l'onore ferito del calcio italiano alle prese con uno dei momenti più difficili e critici a livello di nazionale maggiore, ma che può sorridere sulla competitività delle giovani leve che un domani dovranno dare lustro alla maglia azzurra anche su altri palcoscenici. A queste quattro va aggiunta l'Under 21 che proverà a sfruttare il fattore casa per conquistare un titolo europeo che manca da troppo tempo (2004) avvicinato in solo due occasioni (nel 2009 e nel 2017 quando la corsa si arrestò in semifinale). Un pokerissimo di squadre che avrà il compito di ridare, da qui a un anno, fiducia e magari vittorie a tutto l'ambiente azzurro a cui potrebbe aggiungersi una sesta rappresentativa: quella della Nazionale maggiore femminile che sta giocandosi bene le proprie carte per tornare a disputare un Mondiale a cui manchiamo da 20 anni. Qualcosa alle spalle della Nazionale più famosa e seguita si muove nella direzione giusta ed è un capitale da coltivare, seguire e sostenere per il bene di tutto il movimento, sia esso maschile o femminile.

Queste le date delle quattro competizioni a cui parteciperà l'Italia:

Europeo Under 17 maschile: 4-20 maggio in Inghilterra

Europeo Under 17 femminile: 9-21 maggio in Lituania

Europeo Under 19 maschile: 16-29 luglio in Finlandia

Europeo Under 19 femminile: 18-30 giugno in Svizzera