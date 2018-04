Poker nerazzurro ad un Cagliari spento. A segno anche Perisic nel finale

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Termina con il poker nerazzurro la sfida serale di Serie A tra Inter e Cagliari: la formazione di Spalletti torna terza in classifica grazie ad una prova convincente messa subito in discesa dalla rete di Cancelo. Karamoh fa il bello e cattivo tempo sulla fascia destra, ma pecca in fase di finalizzazione, così ci pensa il solito Icardi a fare bis, mentre Brozovic chiude la gara col tris e in pieno recupero arriva anche il quarto gol, di Perisic.