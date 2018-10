Pokerissimo Roma, Plzen annichilito. Rinascita completa, lo dice l'Europa

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico gara senza nessuna storia, che porta la Roma a vincere la prima partita di Champions League e raggiungere in classifica il Real Madrid, battuto a sorpresa a Mosca dal CSKA. Viktoria Plzen annichilito già nel primo tempo, ma è brava la formazione di Di Francesco a non calare ritmo neanche nella ripresa, firmando altri cinque gol che fanno sicuramente tanto morale. E dopo Frosinone e derby, è la terza fondamentale vittoria di fila. La rinascita è completa, lo certifica l'Europa.

SUBITO DZEKO - Gara senza storia nei primi minuti, con la Roma che stringe d'assedio la porta di Kozacik grazie a una fitta rete di passaggi rasoterra che portano subito al gol: Kolarov indovina il corridoio per Dzeko, la difesa sale malissimo e il bosniaco non perdona. La retroguardia di casa si perde nuovamente il centravanti al quarto d'ora, ma stavolta il tiro è debole e da posizione angolata, Kozacik dice facilmente no. La risposta la firma Reznik, con un colpo di testa mal calibrato da posizione favorevole, con Olsen abbondantemente freddato.

ARRIVA IL BIS - Tuttavia il bis tarda ad arrivare e la gara si intiepidisce a metà primo tempo: ci pensa Under a riscaldarla immediatamente, con un sinistro a girare che si stampa sulla traversa a portiere ancora battuto. Meno brillante Kluivert, che sul finale di frazione ha palla del bis, ma davanti al guardiapali cerca l'ennesimo dribbling a rientrare e si fa rubare il pallone da Prochazka. Il raddoppio tuttavia è maturo e arriva grazie ad un'altra pessima figura della difesa ospite: cross tagliato di Under, Dzeko ha il tempo di stoppare il pallone di petto (mano sospetta), far rimbalzare la palla e col destro insaccare. Ci sarebbe anche la palla per chiudere il discorso, ma Florenzi si fa ipnotizzare da Kozacik su ennesimo assist smarcante di Pellegrini.

POKERISSIMO - Monologo rosso che continua nella ripresa: il tris è un'azione da grande collettivo, che porta quattro giocatori a toccare il pallone nel giro di altrettanti secondi. Cross al centro del solito Kolarov, Dzeko appoggia per il puntale inserimento di Pellegrini, il quale potrebbe tirare, ma opta ancora per l'assist: Under di sinistro insacca e Di Francesco può rilassarsi. Il poker lo firma Kluivert, appoggiando in rete dopo corta respinta su tiro potente dello stesso Under. A tempo scaduto arriva persino il 5-0: il mai pago Dzeko colpisce di testa su angolo di Florenzi e insacca la sua personale tripletta, la seconda in carriera contro questo particolare avversario.