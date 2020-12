Polemica Rose dopo l'annullamento del 3-3 con l'Inter: "Non c'era fuorigioco..."

A termine della sconfitta casalinga incassata sotto i colpi dell'Inter, l'allenatore del 'Gladbach Marco Rose si è così espresso ai canali ufficiali del club tedesco: "Siamo molto dispiaciuti perché anche questa volta eravamo vicini ad un buon risultato, che avremmo dovuto meritare. Penso che abbiamo giocato meglio rispetto all'andata di Milano. Pertanto, si può vedere un chiaro sviluppo in avanti. Ma l'Inter ha difeso bene, ha ammesso poco difensivamente e ha giocato la sua alta qualità individuale nei momenti decisivi. Inoltre, due decisioni sono state prese contro di noi. Prima dell'1-2 c'era un fallo che si poteva fischiare su Marcus Thuram. Sul 3-3 di Alassane Plea, a mio avviso non è fuorigioco. Non ho la sensazione che Breel Embolo si ponga sul punto di vista del portiere o addirittura lo ostruisca. Ma non cambia nulla. Ora dobbiamo chiudere la questione a Madrid", riporta FcInterNews.it.